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  4. Dakikaları 80'i gösteriyordu! Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu

Dakikaları 80'i gösteriyordu! Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu

09.10.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Dinamo Kiev'in sahasında Rukh Lviv ile karşılaştığı esnada şehirde çalan saldırı sirenleri ve gelen uyarılar sonrası maç dururken, herkes sığınaklara koştu. İşte detaylar...

Dakikaları 80'i gösteriyordu! Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu

Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Dinamo Kiev sahasında Rukh Lviv ile karşı karşıya geldi. Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden ve daha önceleri ertelenen ancak yakın zamanda tekrar oynanması kararlaştırılan Ukrayna Ligi'nde karşılaşan iki ekipten Dinamo Kiev, 44 ve 61. dakikasında Buyalskiy'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyordu.

HAVA SALDIRISI UYARISI!

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Karşılaşmanın hakemi Igor Paskhal 80. dakikada oyunu durdurdu, gelen hava saldırısı uyarı nedeniyle karşılaşmanın yarıda kaldığı ve mücadelenin ertelendiği öğrenildi.

OYUNCULAR SIĞINAKLARA GİTTİ

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Şehirde sirenlerin saldırısı sirenleri ve gelen hava saldırısı uyarısı nedeniyle karşılaşma durdu ve iki takım oyuncuları, hakemler ve görevliler stadyum yakınındaki sığınaklara gitti.

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