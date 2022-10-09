Dakikaları 80'i gösteriyordu! Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu

Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Dinamo Kiev sahasında Rukh Lviv ile karşı karşıya geldi. Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden ve daha önceleri ertelenen ancak yakın zamanda tekrar oynanması kararlaştırılan Ukrayna Ligi'nde karşılaşan iki ekipten Dinamo Kiev, 44 ve 61. dakikasında Buyalskiy'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyordu.

HAVA SALDIRISI UYARISI!

Karşılaşmanın hakemi Igor Paskhal 80. dakikada oyunu durdurdu, gelen hava saldırısı uyarı nedeniyle karşılaşmanın yarıda kaldığı ve mücadelenin ertelendiği öğrenildi.

OYUNCULAR SIĞINAKLARA GİTTİ

Şehirde sirenlerin saldırısı sirenleri ve gelen hava saldırısı uyarısı nedeniyle karşılaşma durdu ve iki takım oyuncuları, hakemler ve görevliler stadyum yakınındaki sığınaklara gitti.

