83 yaşındaki dini lider hastaneye kaldırıldı

Sol'un aktardığına göre 83 yaşındaki Budist keşişinin durumunun stabil olduğu bildirildi.
1959 yılının başlarında, Çin yönetimine karşı yapılan başarısız bir ayaklanmadan sonra Hindistan'a kaçan Dalay Lama, kuzeydeki Hint tepe kenti Dharamşala'da sürgünde yaşıyor.
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