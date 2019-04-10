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83 yaşındaki dini lider hastaneye kaldırıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Tibetli manevi lider Dalay Lama, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Salı günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye kaldırıldı.

83 yaşındaki dini lider hastaneye kaldırıldı

Sol'un aktardığına göre 83 yaşındaki Budist keşişinin durumunun stabil olduğu bildirildi.

1959 yılının başlarında, Çin yönetimine karşı yapılan başarısız bir ayaklanmadan sonra Hindistan'a kaçan Dalay Lama, kuzeydeki Hint tepe kenti Dharamşala'da sürgünde yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dalay lama akciğer enfeksiyonu

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