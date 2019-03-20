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Dalgıçlar deniz dibinde 'Çanakkale Geçilmez' pankartı açtı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 20.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Öğrenci ve öğretmenler de kıyıdan temizlik yaparak çalışmaya destek verdi.

Bodrum Belediyesi ekiplerince, Kadıkalesi Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, yaklaşık bir saat sürdü.

Muğla'da öğrencilerinde katılımıyla deniz dibi temizliği yapıldı

'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yapılan temizlik çalışmasında su altından plastik, cam, metal, tekstil ve ahşap çok miktarda atık çıkarıldı.
Toplam 17 dalgıcın katıldığı çalışmada, tekneyle karaya getirilen atık malzemeler bir süre sergilendi.
Öğrenci ve öğretmenler de kıyıdan temizlik yaparak çalışmaya destek verdi. Öğrencilere, atıkların doğaya verdiği zararlar anlatıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla dalgıçlar tarafından su altında, "Çanakkale Geçilmez" yazılı pankart açıldı. Etkinlik su altı kamerasınca görüntülendi.
Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, yaptığı açıklamada, beşincisini düzenledikleri etkinlikle çevre temizliği konusunda örnek olmak istediklerini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum deniz temizliği

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