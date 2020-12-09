Dalgona kahvesi nedir? Dalgona kahvesi nasıl yapılır?

Kore kahvesi olarak da bilinen ve bol köpüklü bir kahve olma özelliğine sahip olan dalgona, sosyal medya platformları sayesinde ünü dünyaya yayıldı. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bu kahve hakkında tüm merak edilenler ve dalgona kahve tarifi yazımızda sizlerle... Dalgona Kahvesi Nedir? Dalgona kahvesi Güney Kore’de yayınlanan ve ünlülerin market raflarından yeni lezzetler keşfetmesi-yaratması üzerine kurulan bir yemek yarışması içerisinde, aşçıların yeni kahve tarifleri deneyerek ürettiği bir anda keşfedildi. Güney Kore’de adı Fun-staurant olan bu programda değişik şekillerde kahve yapmaya çalışan bir aşçı, süt ve granül kahve kullanarak bu muhteşem kahve tarifini buldu. Aradan geçen kısa süre sonra TikTok adlı bir sosyal medya platformunda bu kahveyi yapan insanlar sayesinde oldukça ünlendi. TikTok’un ardından tüm sosyal mecralarda insanlar bu kahveyi yaparken videolarını ve fotoğraflarını paylaşmaya başladı böylece kısa sürede kahve herkes tarafından bilinir hale geldi. Adı Neden ‘’Dalgona’’ ? Adının neden dalgona kahve olduğuyla ilgili internette birkaç farklı yazı bulunmaktadır. Bazı sayfalarda Güney Korelilerin karamel-şeker birleşimine verdiği ad olarak, bazı sayfalarda ise Güney Kore’de dalgona kahvesinin görüntüsüne oldukça benzeyen bir tatlının adından geldiği söylenmektedir. Her ikisinin de doğruluğu kabul görmekle birlikte genellikle Güney Kore’nin karamel ve saf şekerden yapılan meşhur tatlısı hatta atıştırmalık sayılan ve diğer adı ppopgi olan dalgona tatlısından aldığı daha yaygın olarak dile getirilir. Sebebi ise dalgona kahvesinin sonucunda yaratılmış olan o görüntünün ve renklerin tatlının görüntüsüyle çok benzetilmesidir. Ayrıca dalgona kahvesi için TikTok kahvesi veya Kore kahvesi gibi isimler de kullanılmaktadır.

Dalgona Kahvesi Nasıl Yapılır? Hızlı patlama ve yükselişten sonra tüm Youtube aşçıları, Instagram’da yiyecek - içecek tarifleri paylaşan sayfalar dalgona nasıl yapılır diye başlık açmayı ihmal etmedi. Dalgona kahve yapımı oldukça basit ve pratiktir. Herkesin evinde bulunabilecek az ve öz malzemeler ile yapılır. O halde enfes, kocaman köpük kıvamında ve çoğu kişinin beğeneceği türden bir dalgona tarifi nasıl yapılır gelin birlikte bakalım. Öncelikle bulunması gereken malzemeler; Granül kahve

Su

Süt

Şeker

Buz Yapılışı: İlk olarak iki yemek kaşı kadar granül kahveyi bir karıştırma kabı içerisine koyuyoruz. Ardından iki yemek kaşığı su ve iki yemek kaşığı şeker ekledikten sonra elektrikli çırpma teliyle çırpmalısınız. Aksi takdirde uzun süre boyunca ve hızlı olacak şekilde karıştırmanız gerekir ve bu işlem sizi bir hayli yorabilir. Kahveyi kocaman bir köpük ve açık kahverengi haline gelene kadar çırpın. Daha sonra bir su bardağına, bardağın yarısını bir iki parmak geçecek kadar soğuk süt ekleyin. Sütün içerisine hazırlamış olduğunuz kahveyi kaşık yardımıyla yavaşça ekleyin, daha sonra dilediğiniz kadar buz ekleyin. İşte bu kadar!

Eğer dalgona kahvesini daha fazla kişiye yapmak istiyorsanız kaç kişi varsa kişi başına iki kaşık olacak şekilde kahve ve su hazırlamalısınız. Dalgona kahvesini dilerseniz önceden iki su bardağı kahve, iki su bardağı su ve iki su bardağı şeker ile bir makine yardımıyla birkaç dakika çırparak kocaman köpük elde edebilir, misafirlerinize hazırladığınız dalgona kahvesi ile mutlu edebilirsiniz. Üstelik elde ettiğiniz bu kahve karışımını buzdolabında üstü kapalı olacak şekilde muhafaza edebilir ve bir-iki gün boyunca bekletebilirsiniz. Dalgona Kahvenizi Renklendirin! Farklı dalgona çeşitleri denemek isterseniz yazımızın bu bölümü tam size göre! Kahvenin köpüğünü yine klasik dalgona şeklinde yapın. Köpüğü hazırladıktan sonra bardağa koyduğunuz sütün içerisine tarçın, kakao gibi lezzet verici malzemelerden ekleyebilirsiniz. Hatta kahvenizi hazırladıktan sonra üzerine bir iki kaşık kadar fındık ezmesi de koyabilirsiniz. Fındık ezmesinin o harika aroması kahve ve sütle birleştiğinde ortaya çok güzel lezzet çıkar. Ayrıca dalgona kahvesinin köpüğünü hazırlarken içerisine bir damla vanilya esansı damlatarak lezzetin yanı sıra kahveyi içerken alacağınız vanilya kokusu ile kendinizi şımartabilirsiniz. Kahve keyfinize keyif katmak için siz de bu tarz farklı lezzetlerle birleşim sağlayarak kahvenizi renklendirebilir, misafirlerinizi farklı sunumlarla ağırlayabilirsiniz.