Dalları doldu taştı görenler fotoğraf çekti! Laz üzümü bu yıl erken meyve verdi

Gökçen Kökden

Karadeniz’de alışılmışın dışında bir doğa olayı yaşandı. Ordu’nun Altınordu ilçesinde, normalde yaz aylarında meyve vermesi gereken karayemiş ağacı, bu yıl mevsiminden yaklaşık 3 ay önce ürün verdi. Laz üzümü olarak da bilinen karayemişin faydaları ise saymakla bitmiyor.

İlkbahar aylarında dallarında meyve görülen karayemiş ağacı hem mahalle sakinlerinin hem de yoldan geçenlerin ilgisini çekti.

HAZİRANI BEKLEMEDEN MEYVE VERDİ

Altınordu’ya bağlı Şahincili Mahallesi’nde bulunan karayemiş (taflan) ağacı, normal şartlarda haziran sonu – temmuz başı gibi meyve verirken, bu yıl mart ayında ürün vermesiyle dikkat çekti. Ağacı görenler şaşkınlık yaşadı ve durup fotoğraf çektirenler bile oldu. Bölge halkı, bu durumun ilk kez yaşandığını söyledi

"İLK KEZ BU MEVSİMDE GÖRDÜK"

Mahalle sakinlerinden Talip Tatlıcan, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: “Yıllardır bu ağaç burada ama ilk defa bu aylarda meyve verdiğini gördük. Normalde yazın olurdu. Bu haliyle gören herkes şaşırıyor.”

KARADENİZ'İN GÖZDESİ KARAYEMİŞ NEDEN BU KADAR SEVİLİYOR?

Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak yetişen karayemiş, koyu mor rengi ve kendine has aromasıyla dikkat çeker. Bölgede taze tüketilen karayemişin turşusu ve reçeli de yapılıyor.

KARAYEMİŞİN FAYDALARI NELER?

Uzmanlara göre karayemiş, içerdiği zengin bileşenler sayesinde sağlık açısından da dikkat çekiyor:

Güçlü antioksidan içerir ve bu sayede hücreleri korur. Bağışıklık sistemini destekler ve sindirim sistemine olumlu katkı sağlar. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Kalp sağlığını destekleyici etkiler gösterir. Özellikle koyu renkli meyveler arasında yer alması, antioksidan değerini artıran önemli bir faktör.

Her ne kadar karayemiş faydalı bir meyve olsa da, ölçülü tüketilmesi öneriliyor. Özellikle çekirdek kısmının tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor.

