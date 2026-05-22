Kazancı duyan şaşırıyor! 2 ay boyunca durmadan soyuyorlar

Karaciğer dostu olarak bilinen, lifli yapısıyla uzun süre tok tutan enginar; vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle sağlıklı beslenme listelerinde sık sık yer alıyor. Sindirim sistemine destek olduğu ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğu belirtilen enginar, özellikle bahar aylarında yoğun ilgi görüyor.

AYDIN'DA ENGİNAR SEZONU YOĞUN BAŞLADI

Verimli toprak yapısı ve uygun iklim koşulları sayesinde Aydın’ın Gölhisar Mahallesi, Türkiye’nin önemli enginar üretim noktaları arasında gösteriliyor. Hasat edilen enginarlar yalnızca iç piyasada tüketilmiyor; Türkiye’nin farklı şehirlerine de gönderiliyor. Sezon boyunca mahallede yalnızca hasat değil, enginar soyumu da yoğun mesai gerektiriyor. Tarladan çıkan enginarlar, usta ellerde tek tek ayıklanarak çanak haline getiriliyor.

GÜNDE 2 BİNE YAKIN ENGİNAR SOYUYORLAR

Enginar soyumunda hız kadar ustalık da büyük önem taşıyor. İşin uzmanları bir günde yaklaşık 1500 ila 2 bin adet enginar hazırlayabiliyor.

İstanbul’dan sezon için Aydın’a gelen Ali ve Sezgin Çeliktaş kardeşler de aylar süren yoğun tempoda çalışarak gelir elde ediyor. Sabah saatlerinde başlayan mesai çoğu zaman geceye kadar sürüyor.

"KASLARIMIZ BİLE ALIŞTI"

Çocukluk yıllarından beri tarım işlerinin içinde olduklarını söyleyen Ali Çeliktaş, enginar soyumunun zamanla bir ustalığa dönüştüğünü anlattı.

“İnsanlara zor gelebilir ama biz çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz” diyen Çeliktaş, “Kaslarımız bile bu harekete alıştı. Kimi daha fazla çalışıp daha fazla kazanıyor, kimi de kendi temposuna göre ilerliyor. Ama sezon kısa olduğu için iyi kazanç sağlayabiliyor” ifadelerini kullandı.

ENGİNAR NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Uzmanlara göre enginar yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutuyor, sindirim sistemini destekliyor, karaciğer fonksiyonlarına katkı sağlayabiliyor, antioksidan içeriğiyle bağışıklığı destekliyor. Bu nedenle özellikle sağlıklı beslenmeye dikkat edenlerin sofralarında sık sık yer alıyor.

Kazanç asgari ücretin 4 katına çıkabiliyor

Sabah 07.30-08.00 gibi başlayan mesainin akşam 19.00’a kadar sürdüğünü belirten ustalar, daha sonra da enginarın tüylü iç kısmını temizlediklerini anlattı. Çeliktaş, “Kişiye göre değişiyor ama bu işten asgari ücretin 4 katına kadar gelir elde etmek mümkün” dedi.