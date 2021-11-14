Lezzetiyle sizi alıp çocukluğunuzdaki bayram sabahlarına götürecek yaprak sarması tarifi ve tüyoları

Yaprak sarmasının lezzetine çocukluğundan beri aşina olan herkes, o güzel tadı ve kıvamı yakalamak için ne kadar uğraşsa da bazı püf noktaları öğrenmeden başarıya ulaşmakta zorlanabilir. Tam kıvamında yaprak sarması yapmak için öncelikle seçtiğiniz yaprağın kalitesi çok önemli. Fazla kalın ve büyük yapraklar kart olduğu için sarmalar sert olur. Kalın ve damarlı yapraklarla sararsanız bu defa da damarlar ağıza gelir ve rahatsız eder. Zeytinyağlı sarma için soğan ve pirincin bol yağda kavrulması nasıl önemliyse etli sarma için de kıymanın kalitesi ve salçanın miktarı o kadar önemli. Hadi, tarife geçelim!
MALZEMELER
250 gram sıcak suda bekletilip yıkanmış salamura yaprak (Yapraklar ince ve orta boy olmalı.)
250 gram yağlı kıyma (Dana döşten çektirebilirsiniz.)
5 parça kuzu kaburga (Yemek asıl lezzetini buradan alacak.)
1 çay bardağı pirinç
1 çay bardağı pilavlık bulgur (Bulgur sarmanın lezzetini güçlendirir.)
1 su bardağı zeytinyağı (Yarısını iç harcına koyun, yarısını tencerenin üzerine gezdirin.)
1 baş soğan rendesi
2 diş sarımsak rendesi
1 çorba kaşığı kimyon, karabiber, pul biber karışımı
Tercihen yarım çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tercihen 6 dal kıyılmış maydanoz
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
YAPILIŞI
Kuzu etini dolma tenceresinin altına dizin.
Verilen malzemeleri tatların birbirine geçmesi için güzelce yoğurun ve sarmaya başlayın.
Sarmaları etin üzerine kat kat dizin.
Suyunu yağını ekleyerek ocağa koyun. (Suyu, sarmanın içi birden şişmesin diye yemek pişerken aralıklarla ilave edin.)
Kaynadıktan sonra altını iyice kısın ve ağır ateşte demleye demleye pişirin.
Altını söndürünce sofra bezine sarın ve yemek saatinde açarak üzerine yarım limon suyu gezdirip servis yapın.
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