Lezzetiyle sizi alıp çocukluğunuzdaki bayram sabahlarına götürecek yaprak sarması tarifi ve tüyoları

Yaprak sarmasının lezzetine çocukluğundan beri aşina olan herkes, o güzel tadı ve kıvamı yakalamak için ne kadar uğraşsa da bazı püf noktaları öğrenmeden başarıya ulaşmakta zorlanabilir. Tam kıvamında yaprak sarması yapmak için öncelikle seçtiğiniz yaprağın kalitesi çok önemli. Fazla kalın ve büyük yapraklar kart olduğu için sarmalar sert olur. Kalın ve damarlı yapraklarla sararsanız bu defa da damarlar ağıza gelir ve rahatsız eder. Zeytinyağlı sarma için soğan ve pirincin bol yağda kavrulması nasıl önemliyse etli sarma için de kıymanın kalitesi ve salçanın miktarı o kadar önemli. Hadi, tarife geçelim!

ETLİ YAPRAK SARMASI

MALZEMELER

250 gram sıcak suda bekletilip yıkanmış salamura yaprak (Yapraklar ince ve orta boy olmalı.)

250 gram yağlı kıyma (Dana döşten çektirebilirsiniz.)

5 parça kuzu kaburga (Yemek asıl lezzetini buradan alacak.)

1 çay bardağı pirinç

1 çay bardağı pilavlık bulgur (Bulgur sarmanın lezzetini güçlendirir.)

1 su bardağı zeytinyağı (Yarısını iç harcına koyun, yarısını tencerenin üzerine gezdirin.)

1 baş soğan rendesi

2 diş sarımsak rendesi

1 çorba kaşığı kimyon, karabiber, pul biber karışımı

Tercihen yarım çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tercihen 6 dal kıyılmış maydanoz

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz (Salamura yaprakları yıkadıktan sonra tadına bakın, hâlâ tuzluysa yemeğe tuzu kontrollü katın.)

YAPILIŞI