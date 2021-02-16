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Damaklarda şölen havası estiren mezelerin mezesi: Nefis mi nefis haydari tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 16.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Davet sofralarının olmazsa olmazı en bilineni ve en çok tüketileni olan haydariyi, bilmeyenler için en kolay yapılışıyla hazırladık. Evde bulunan malzemelerle doyumsuz bir şölen havası estiren bu meze, mezelerin mezesi olarak da tanımlanıyor.

Süzme yoğurt, sarımsak, nane, zeytinyağı gibi evde sıklıkla bulunan malzemelerle yapılan haydari, içindeki sarımsakla da tadına tat katıyor. Hazırlaması ise göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor.

HAYDARİ MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 adet sarımsak
  • 1 yemek kaşığı beyaz peynir
  • 2 yemek kaşığı kuru nane
  • Dereotu

HAYDARİ NASIL YAPILIR?

Haydari, süzme yoğurt ile içerisine çok az peynir ilave ederek nane ile de tatlandırılıp yapılan bir meze çeşididir.

  • Haydari yaparken, süzme yoğurdu karıştırma kabına alıyoruz. İsteğinize göre bir yemek kaşığı beyaz peynir koyabilirsiniz.
  • Çatal yardımı ile ezerek karıştırdığımız peynir ve yoğurdun üstüne bir diş sarımsak rendeliyoruz. İmkanınız varsa taze kullanabilirsiniz.
  • Taze nane yoksa 2 yemek kaşığı kadar kuru nane ilave edebilirsiniz.
  • Haydari, yapımı oldukça kolay bir meze çeşididir. Hazırlanmış olduğu hali ile buzdolabında 3-4 gün kadar saklayabilirsiniz.

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HAYDARİ NASIL SERVİS EDİLİR?

Haydariyi herhangi bir salata tabağına alıp üzerine zeytinyağ ve dereotu ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Haydarinin lezzetli olmasında ki en önemli husus taze nane kullanmak çünkü, taze nanenin kuru naneye göre verdiği tat daha güzeldir. İçerisine eklenen peynir de lezzetine ayrı bir lezzet katacaktır.

Haydariyi akşam yemeklerinde ve 5 çaylarınızın yanında meze olarak isteğinize göre de kahvaltılarınızın yanında da servis edebilirsiniz.

Peynirsiz haydari tarifiPeynirsiz haydari tarifi


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