Damaklarda şölen havası estiren mezelerin mezesi: Nefis mi nefis haydari tarifi!

Süzme yoğurt, sarımsak, nane, zeytinyağı gibi evde sıklıkla bulunan malzemelerle yapılan haydari, içindeki sarımsakla da tadına tat katıyor. Hazırlaması ise göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor.
Haydari, süzme yoğurt ile içerisine çok az peynir ilave ederek nane ile de tatlandırılıp yapılan bir meze çeşididir.
Haydariyi herhangi bir salata tabağına alıp üzerine zeytinyağ ve dereotu ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Haydarinin lezzetli olmasında ki en önemli husus taze nane kullanmak çünkü, taze nanenin kuru naneye göre verdiği tat daha güzeldir. İçerisine eklenen peynir de lezzetine ayrı bir lezzet katacaktır.
Haydariyi akşam yemeklerinde ve 5 çaylarınızın yanında meze olarak isteğinize göre de kahvaltılarınızın yanında da servis edebilirsiniz.
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