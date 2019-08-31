Damat Bayıldı'da kim birinci oldu? İşte Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı'nın kazanan ailesi

Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı, Show TV'nin yeni yarışma programı Damat Bayıldı'nın 30 Ağustos Cuma yayınlanan 5. bölümünde final heyecanı yaşandı.

Damat Bayıldı'da yemek konusunda farklı menüler hazırlayan yarışmada haftanın finali gerçekleşti. Yarışmanın finalinde günün kazanan ismi Hülya Hanım oldu.

Haftanın finalinde altınlar sahibini buldu. Aldıkları puanlar sonucunda 20 puan toplayarak haftanın birincisi olan takım Tuna ve Diana hanım altınların sahibi oldu.

