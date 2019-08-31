MAGAZİN

Damat Bayıldı'da kim birinci oldu? İşte Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı'nın kazanan ailesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 02:05 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan ve Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Damat Bayıldı yarışmasında ilk hafta sona erdi. Damat Bayıldı'nın 30 Ağustos Cuma yayınlanan final bölümünde bir aile altınların sahibi oldu. Peki Damat Bayıldı ilk haftasında kim birinci oldu?

Damat Bayıldı'da kim birinci oldu? İşte Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı'nın kazanan ailesi

Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı, Show TV'nin yeni yarışma programı Damat Bayıldı'nın 30 Ağustos Cuma yayınlanan 5. bölümünde final heyecanı yaşandı.

Damat Bayıldı'da yemek konusunda farklı menüler hazırlayan yarışmada haftanın finali gerçekleşti. Yarışmanın finalinde günün kazanan ismi Hülya Hanım oldu.

Haftanın finalinde altınlar sahibini buldu. Aldıkları puanlar sonucunda 20 puan toplayarak haftanın birincisi olan takım Tuna ve Diana hanım altınların sahibi oldu.

PARTNERYazı böyle bitirdiYazı böyle bitirdi
Yemekteyiz finalinde Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz!Yemekteyiz finalinde Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz!
Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu!Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damat bayıldı damat bayıldı kim birinci oldu damat bayıldı final onur büyüktopçu

En Çok Okunan Haberler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz! Yemekteyiz 30 Ağustos Cuma sonuçları

Yemekteyiz finalinde Seda Sayan'ı şaşırtan sürpriz!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Ağustos Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu!

Berkay-Özlem Ada Şahin'den romantik paylaşım!

Ünlü çiftten romantik paylaşım!

Ümit Erdim: En büyük hanımcı Efendimiz'dir

Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir

Nursel Köse'den itiraf: Ulrich Mertin ile evlendik

'Sizlerden sakladım' dedi itiraf etti!

Hülya Avşar'dan duş sonrası paylaşım

Duş sonrası paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.