Damat paçası tarifi: Düğünlerin vazgeçilmezi damat paçası nasıl yapılır?

Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi olan damat paçası, içerisine konulan malzemeler nedeniyle yokluk yemeği olarak da biliniyor. Düğün sonrası yapılan, tepsinin içine çeyrek altın konularak servis edilen damat paçası yemeğinde altın kimin kaşığına denk gelirse, onun oluyor. Günlük hayatta pek fazla yapılmayan damat paçası tarifini her gün işletmesinde müşterileriyle buluşturan Şef Emir Topuk, bu geleneksel yemeğe ilgiden memnun olduğunu söyledi.

DÜĞÜN YEMEKLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Gelin ve damat evlerinde düğün günü gelen misafirlere damat paçası ikram edildiğini belirten Topuk, "Sofrada mutlaka bir çeşit çorba, iki çeşit hamur işi olur. Bunlardan biri mutlaka damat paçası oluyor. Bir et yemeği, bir komposto ve mutlaka tatlı pişirilirdi, fakat damat paçasını sofradaki herkes heyecanla beklerdi. Damat paçası, aynı zamanda sofrada tüm misafirleri bir arada tutmaya yarayan bir yemek. Özellikle çocuklar o sofrada bulunmak isterlerdi. Çünkü evin hanımı damat paçasının içine bir küçük altın yerleştirir ve kimin kısmetineyse o altın onun tabağına giderdi. Gelin ya da damattan birine giderse düğün hediyesi oluyordu. Diğer misafirlere ya da çocuklara giderse sevinç kaynağı oluyordu. Benim damat paçası yemeğini sevmemdeki en önemli etken şu; Damat Paçası bir yokluk yemeği. Un ve nişasta çuvallarını daha uzun süre kullanmak adına halk bunları kuru yufka haline getirip tavanlarda kuruttu. Senelerce kullandı ve elindeki bu kuru yufkaları bir tavuk ya da et suyuyla ıslatıp üzerine tavuk ya da et parçaları koyup servis etti. Aslında bir yokluk yemeği ama bu yokluğa rağmen içine koyduğu o küçük altınla bu yoklukta paylaşmayı da anlatan bir yemek" diye konuştu.