Damat paçası tarifi: Düğünlerin vazgeçilmezi damat paçası nasıl yapılır?

Balkanlardan çeşitli tarihlerde Anadolu'ya göçen insanlar, kültürlerini de beraberinde getirdi. Kuru yufkanın tavuk suyuyla ıslatılmasından sonra üzerine tavuk, yoğurt ve tereyağı konularak fırına verilen damat paçası yemeği de göç eden insanlarla birlikte, Anadolu mutfağındaki yerini aldı. Damat paçası tarifi, biraz zahmetli olsa da lezzetiyle yüzyıllardır konuşulan bir yöresel yemek çeşidi...

Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi olan damat paçası, içerisine konulan malzemeler nedeniyle yokluk yemeği olarak da biliniyor. Düğün sonrası yapılan, tepsinin içine çeyrek altın konularak servis edilen damat paçası yemeğinde altın kimin kaşığına denk gelirse, onun oluyor. Günlük hayatta pek fazla yapılmayan damat paçası tarifini her gün işletmesinde müşterileriyle buluşturan Şef Emir Topuk, bu geleneksel yemeğe ilgiden memnun olduğunu söyledi.

GÖÇ, ANADOLU MUTFAĞINI ETKİLEMİŞ

Anadolu topraklarının çok verimli olduğunu söyleyen Şef Emir Topuk, "Tarih boyunca bir sürü medeniyete başkentlik yapmış topraklardan bahsediyoruz. Bu sayede Anadolu mutfağı çok gelişmiş. Bunları Anadolu mutfağının gelişmesine sebep olarak sayabiliriz, ama çok daha önem verdiğim bir konu var, o da göç. Göç, Anadolu mutfağına direk etkide bulunmuş. Balkan göçlerinden Anadolu çok ciddi etkilenmiş. Özellikle Bursa, balkanlardan en çok göç alan şehir konumunda. Bu da Bursa mutfağını ve Anadolu mutfağını etkilemiş. Bu göçler, mutfağımıza yeni ritüeller katmış. Bu ritüeller yemeklere ismini vermiş. Damat paçası bunlara bir örnektir" dedi.