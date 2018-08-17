Dame N'Doye Kopenhag'ta gollerine devam ediyor!

Aalborg BK maçında 3 gol atarak yıldızlaşan Senegalli oyuncu Odense BK maçında 1 gol kaydetti.
N'Doye Kopenhag'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda CSKA Sofia ile karşı karşıya geldiği maçta forma giydi. Kopenhag'ın 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada N'Doye 23 ve 64. dakikalarda bulduğu gollerle takımını galibiyete taşırken tur atlamasında önemli rol oynadı.
CSKA Sofia'nın tek golünü 58. dakikada Evandro kaydetti.
MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)
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