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Dame N'Doye Kopenhag'ta gollerine devam ediyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Trabzonspor'dan ayrılarak Danimarka Süper Lig ekiplerinden Kopenhag'la anlaşan Dame N'Doye gollerini atmaya devam ediyor.

Dame N'Doye Kopenhag'ta gollerine devam ediyor!

Aalborg BK maçında 3 gol atarak yıldızlaşan Senegalli oyuncu Odense BK maçında 1 gol kaydetti.

N'Doye Kopenhag'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda CSKA Sofia ile karşı karşıya geldiği maçta forma giydi. Kopenhag'ın 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada N'Doye 23 ve 64. dakikalarda bulduğu gollerle takımını galibiyete taşırken tur atlamasında önemli rol oynadı.

CSKA Sofia'nın tek golünü 58. dakikada Evandro kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor kopenhag dame n'doye

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