SPOR

Damien Comolli Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor maçını tribünden izledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TFF 2. Lig Play-off mücadelesi olan Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor maçını izleyenler arasında yer aldı.

Damien Comolli Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor maçını tribünden izledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de yer aldı.

AW702385_03

Sarı-lacivertlilerin idari menajeri Onur Başar ile müsabakayı takip eden Comolli’nin, kendisine eşlik eden Başar ile birlikte kısa notlar aldığı da gözlendi.

Damien Comolli'nin, Fatih Karagümrük'te forma giyen Ufuk Akyol'u izlediği iddia edildi.

AW702385_01

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
F.Bahçe'den pankart açıklamasıF.Bahçe'den pankart açıklaması
F.Bahçe'nin yıldızı sezonu kapattıF.Bahçe'nin yıldızı sezonu kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Damien Comolli

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Babel resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...

Babel resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'ya fark attı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'ya fark attı

G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı

G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Volkan Demirel'in cezası belli oldu

Volkan Demirel'in cezası belli oldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mbesil mahLook !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damien Comolli Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor maçını tribünden izledi

Comolli sürprizi! Tribünde görüldü

Fenerbahçe'den pankart açıklaması

F.Bahçe'den pankart açıklaması

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sezonu kapattı

F.Bahçe'nin yıldızı sezonu kapattı

Van Persie futbolu bırakıyor! Fenerbahçe sürprizi

Van Persie'den F.Bahçe sürprizi

Ali Koç: Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir

''F.Bahçe yalnız ve sahipsiz değildir''

Ercan Kahyaoğlu: İstemediğimiz şekilde ligden ayrılmak zorunda kaldık

Ercan Kahyaoğlu'ndan maç sonu değerlendirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.