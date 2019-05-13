Damien Comolli Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor maçını tribünden izledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin idari menajeri Onur Başar ile müsabakayı takip eden Comolli’nin, kendisine eşlik eden Başar ile birlikte kısa notlar aldığı da gözlendi.
Damien Comolli'nin, Fatih Karagümrük'te forma giyen Ufuk Akyol'u izlediği iddia edildi.
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