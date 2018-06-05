Damien Comolli Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Ali Koç'un başkan olmasının ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Ve ünlü isim Fenerbahçe için geri sayıma geçti... Ali Koç'un sportif direktörlük için anlaştığı Damien Comolli, paylaştığı resimle ortalığı salladı.
Sarı lacivertlilerle anlaşacak olan Comolli, İstanbul yolculuğu öncesi bu fotoğrafı paylaştı.
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