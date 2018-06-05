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Damien Comolli Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin başına geçen Ali Koç, ilk icraatını yapıyor. Ali Koç'un sportif direktörlük için anlaşmaya vardığı Damien Comolli İstanbul'a geliyor. Beinsport'ta yer alan habere göre, bu akşam İstanbul'da olacağı iddia edildi.

Damien Comolli Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Ali Koç'un başkan olmasının ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Ve ünlü isim Fenerbahçe için geri sayıma geçti... Ali Koç'un sportif direktörlük için anlaştığı Damien Comolli, paylaştığı resimle ortalığı salladı.

Sarı lacivertlilerle anlaşacak olan Comolli, İstanbul yolculuğu öncesi bu fotoğrafı paylaştı.

comolli

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Damien Comolli ali koç

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