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Damien Comolli için Rennes iddiası

FRANSA HABERLERİ  | 19.02.2020 08:39 | Son Güncelleme

Fransa Ligi takımlarından Rennes, kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang ile yolları ayırmasının ardından Arsene Wenger'e teklif yaptı ancak olumsuz yanıt aldı. Bu gelişmenin ardından gündeme Damien Comolli geldi.

Damien Comolli için Rennes iddiası

Fransa Ligi takımlarından Rennes'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.

Fransız basını, futbolun planlaması ve transfer operasyonları için deneyimli bir ismi göreve getirmek isteyen Rennes'in başkanı François-Henri Pinault'un Damien Comolli'yi de listesine aldığını duyurdu.

Rennes'in listesinde Comolli'nin yanı sıra Olivier Pickeu (Angers), Nicolas Holveck (Monaco), Gauthier Ganaye (Nice eski kulüp müdürü), Vincent Tong-Cuong (St.Etienne eski kulüp müdürü) ve eski kulüp genel müdürü Rene Ruello'nun oğlu Pierre Ruello olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Rennes'in, şu an FIFA için çalışan ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger'e de teklif götürdüğü ancak ret cevabı aldığı belirtildi.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Damien Comolli rennes Fransa Olivier Letang

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