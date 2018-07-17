Damien Comolli: Transfer yapacağız

Ali Koç'un önerliğinde yepyeni bir yapılanma sürecine giren Fenerbahçe'de, futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. 28 Haziran'da Samandıra Can Bartu tesislerinde çalışmalarına başlayan Kanarya, 11 Temmuz'da ise İsviçre'nin Lozan kentine gelerek hazırlık sürecinin ikinci aşamasına geçti. Sarı Lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli ise, basın mensuplarının karşısına geçerek, geride kalan 2 haftalık süreç ve transfer çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Fransız futbol adamının canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Cocu, Ferdi transferinde kilit bir rol oynadı" "Birçok oyuncuyu gözlemledik. İmza attırdığımız oyuncular da bunlardan bazılarıydı. 100'den fazla futbolcuyu halen de izlemeye devam ediyoruz. Phillip'le yaptığımız ikinci görüşmede, Ferdi'yle ilgili çok pozitif yorumlarda bulunmuştu. Oyuncunun transferinde hocamızın kilit bir rol oynadığını söyleyebiliriz." "Yeni transferler fizik olarak hazır olacak" "Takımın şampiyonlar ligi maçına hazır olacağına inanıyoruz. Bu dönemi dedikodu dönemi olarak adlandırıyoruz. Burada çok iyi bir oyuncu ekibi var. Herkes transferi konuşuyor ancak buradaki futbolcuların neler yaptığı da oldukça önemli. Birkaç haftadır Avrupa'nın pek çok yerişnde takımlar yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bizim de izlediğmiz youncular kendi takımlarında hazırlıklarına başladırlar. Eğer transfer yaparsak bu oyuncular, kendi takımalrında kamplara katıldıkları için fizik olarak hazır halde takıma dahil olacaklar. Bundan sonrasında onları oynatıp oynatmamak tamamen Phillip'in bileceği bir mesele olacak."

"Transfer görüşmeleri, telefonda yapılıyor" "Saha içinde olduğumuz kadar saha dışında da ekibiz. Transfer konusunda da her kulübe benzer bir yapımız var. günde 2-3 kez başkanla ve Phillip'le konuşuyoruz ve bu takımı nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Artık transfer görüşmeleri yüzyüze değil telefonda yapılıyor, o yüzden de benim burada olmamın transfer açısından bir mahsuru yok." "Fernandao'nun satılması doğru bir karardı" "Fernandao'nun satılmasının acele bir karar olduğunu düşünmüyorum. İlk sorumuz futbol açısından doğru bir karar mı? İkinci sorumuz ise finansal açıdan doğru mu? Dışarıdan bakıldığında acele bir karar gibi görünse de biz kulüp için şartları da göz önüne aldığımızda hem kulüp hem de oyuncu için doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz." "Hocamızın oyun tarzına uygun oyuncularla görüşüyoruz" "Görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tamamı hocamızın oyun tarzına ve stitilne uygun isimler. Zaten böyle olduğunu düşünüdüğümüz için onlarla görüşme halindeyiz.

"FFP şartları çok ağır" "UEFA'yla sürekli temas halindeyiz. Yaptığımız transferler, önümüze koyulan sınırlamalara uygun mu, bunu sürekli onlarla görüşüyoruz. Ancak şunu belirtmeliyiz ki, bu sınırlamalar oldukça ağır." "Başkanımız 24 Temmuz'da basın toplantısı yapacak" "Başkanımız 24 Temmuz'da basının karşısına çıkarak bir konuşma yapacak. Kulübümüz Finansal Fair Play açısından ne durumda, bu konuyla ilgili bilgilendirme yapacak." "İlgilendiğimiz oyuncular için başka kulüplerle rekabet halindeyiz" "Peşinde olduğumuz oyuncular çok iyi oyuncular. Tabi ki peşlerinde, ülke içinden ve dışından başka takımlar da var, bu nedenle de bir rekabet halindeyiz. Bu durum bizim imza sürecimizi biraz uzatıyor gibi görünse de, aslında iyi oyuncuları takıma katmaya çalıştığımızın da bir işareti olarak görülebilir" Transfer dönemi bugün kapanıyor olsa, başladığımız günden çok daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hiç transfer yapmamışız gibi bir düşünce oluşması doğru değil. Zaten başkanımız da göreve gelirken, bu takıma gelecek vaadeden genç oyuncuları katmanın temel hedef olduğunu belirtmişti.

"Transfer yapacağız" Oyuncu benim ofisime gelip imza atana kadar hiçbir transfer bitmemiştir. Bu yüzden kesin konuşmak son derece yanlış. Bu takıma takviye yapmak istiyoruz, yapacağımıza da inanıyoruz. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ancak kesin olmayan bir konuda da taraftarlarımıza hayal satamam. "Çok hırslıyız. Her şeyi yapmaya hazırız" Ne kadar hırslı olduğumuzu anlamanız güzel. Biz bu takımı daha iyi yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyor. Eğer transfer pazarında bir fırsat olursa bunu kullanırız. Bazen sizler yeterli bulmuyorsunuz ama biz amacımıza ulaşmak için gerçekten her şeyi yapıyoruz. Bazen başarılı olursunuz bazen de olamazsını aam biz her şeyi yapıyoruz. Biz kulübü ekonomik anlamda riske atmak geleceği riske sokmak istemiyoruz. Finansal Fair Play'i biliyoruz her şeyin farkındayız ama şunu unutmayın ki biz hiçbir türlü bu kulübü ekonomik anlamda zora sokmayacağız. Asla riske girmeyeceğiz, yapmayacağımız tek şey bu. "Ben Samandıra'dayım" Ofisim Samandıra'da... Zamanımı orada geçireceğim. Stada belki haftada 1-2 kez giderim. Benim iş tanımımım çok basit. Futbol direktörlüğünün iyi gitmesi... Teknik direktörden başladım. O başarılı olursa, kulüp de olur. Kulüp başarılı olursa insanlar benim de başarılı oldğumu düşünecektir.