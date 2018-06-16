SPOR

Damien Comolli Volkan Demirel yola devam edilmesini istedi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2018 08:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Comolli, mukavelesi sona eren 36 yaşındaki tecrübeli kaleciyle devam edilmesini istedi. Ancak Kameni'nin dışında Volkan'la rekabet edecek ve 1 numaraya aday olacak bir file bekçisi daha alınacak.

Damien Comolli Volkan Demirel yola devam edilmesini istedi!

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin resmi imzasıyla birlikte takım planlamasına start verildi.

Yeni görevinde ilk icraatı Brezilyalı forvet Fernando'nun Suudi Arabistan'a satarak gerçekleştiren Fransız sportif direktör, teknik direktörün açıklanmasını beklemeden sözleşmesi biten oyuncularla temasa geçti. Comolli, 30 Haziran itibariyle mukavelesi sona eren ve durumunun ne olacağı merak edilen Volkan Demirel konusundaki kararını da verdi.

İMZA ÇOK YAKIN

1 sezon boyunca izlediği maçlardan yola çıkarak takım kaptanı olan milli eldivenin takım içindeki ağırlığını da düşünen Comolli, 1 sezon daha 36 yaşındaki Volkan'la devam edilmesini istedi. Tecrübesine güvenilen ve kaptan olarak takımdaki dengeleri elinde tutan Volkan Demirel'le en kısa sürede sözleşme yenilecek.

HEDEF PORTEKİZ

Ancak ilerleyen yaşı ve takım içindeki rekabet ortamını devam ettirmek adına Volkan'ın biraz daha önünde bir kaleci alma konusunda da yeni bir karar alındı. "Gelecek kaleci 1 numaraya aday olacak ama Volkan'la olan rekabette takım kazanacak" diye düşünen Comolli, Portekiz Ligi'nde arayışa girecek.

(Vatan)

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Fenerbahçe volkan demirel

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