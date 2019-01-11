SPOR

Damien Comolli'ye sürpriz talip

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2019 19:27 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Nice'de başkan Jean-Pierre Rivere ve Sportif Direktör Julien Fournier istifa ettiklerini açıkladılar. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Nice'e gideceği iddia edildi.

Damien Comolli'ye sürpriz talip

Fransız basını ise Fenerbahçe'de eleştirilen Damien Comolli'nin Nice'in yeni sportif direktörü olabileceğini iddia etti. Comolli'nin bu görev için ilk aday olduğunu belirten Fransızlar, önümüzdeki günlerde sıcak temaslar olabileceğini kaydetti.

TEKRAR FRANSA'YA DÖNEBİLİR
Comolli, Fransa'da 2004-2005 ve 2008-2010 yılları arasında Saint-Etienne takımının sportif direktörü olarak görev almıştı. Fransa Ligi'nde teknik direktörlüğünü eski oyuncu Patrick Vieira'nın yaptığı Nice, 18 hafta sonunda 26 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. (Sporx)

PARTNERBir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'Bir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'
Kadlec'ten Fenerbahçe ziyaretiKadlec'ten Fenerbahçe ziyareti
Serdar Aziz için son teklifSerdar Aziz için son teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damien Comolli Nice Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Transfer iptal oldu

Transfer iptal oldu

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Serdar Aziz için son teklif

Serdar Aziz için son teklif

Sneijder bombası! İşte gerçek

Sneijder bombası! İşte gerçek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damien Comolli'ye sürpriz talip

Damien Comolli'ye sürpriz talip

Kadlec eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Kadlec'ten Fenerbahçe ziyareti

Ersun Yanal Serdar Aziz konusunda ısrarcı

Serdar Aziz için son teklif

Dick Advocaat Utrecht'ten ayrılık kararı aldı

Advocaat'tan flaş karar

Fenerbahçe Serdar Aziz için Galatasaray'a son teklifini yaptı

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

Ersun Yanal: Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz

Ve Ersun Yanal açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.