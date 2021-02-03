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Damla çikolatalı top kek nasıl yapılır? İşte gönülleri fethedecek damla çikolatalı top kek tarifi

Betül Songur Betül Songur 03.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Damla çikolatalı top kek içinde eriyen çikolataların da etkisiyle keyifli bir çay saatinin eşlikçisi olacak. Servis tabaklarında renkli sunumu ile de masanın yıldızı olmaya aday bu tarifi, kolay malzeme listesi sayesinde yorulmadan hazırlayabilirsiniz. Peki damla çikolatalı top keki hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

Pratik servisi ile özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilecek ikramlıklar arasında yer alan damla çikolatalı top kek, kesmeye dahi gerek duymadan masada yer alabilecek bir lezzet. Süt, yağ, un, toz şekerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu lezzetli atıştırmalık, içindeki damla çikolataların fırının ısısıyla erimesiyle yedikçe yedirten bir tada sahip. Çocuklardan komşulara, akrabalardan arkadaşlarınıza kadar A'dan Z'ye herkesin seveceği damla çikolatalı top kek, kolay tarifi ile de kısa sürede hafızanızda yer edecek. İşte damla çikolatalı top kek tarifi yapılırken izlenmesi gereken adımlar:

DAMLA ÇİKOLATALI TOP KEK NASIL YAPILIR

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta,
  • 3/4 su bardağı süt,
  • 1 buçuk su bardağı toz şeker,
  • 1 çay bardağı damla çikolata,
  • 1 buçuk paket kabartma tozu,
  • 2 buçuk su bardağı beyaz un.

Tarif:

  • Top kek yaparken en çok dikkat etmemiz gereken şey, katı ve sıvı malzemelerin ayrı kaplarda karıştırılıp sonra birbiriyle buluşmasıdır.
  • Bir kaba 2 yumurta kırılır. Bir süre çırptıktan sonra içine süt ve sıvı yağ ilave edilir. Bu şekilde biraz daha çırptıktan sonra sıvı karışımı hazır olacaktır.
  • Bu işlemleri yaparken kesinlikle mikser kullanmamak gerekir.
  • Bu kekin kabarmasını çok etkiler.
  • Unun içerisine şeker ve kabartma tozu ilave edilir. İyice karıştırılır.
  • Ardından sıvı malzemeler katı malzemelerle karıştırılır. K
  • ek malzemeleri spatula yardımıyla karıştırılmaya devam edilir.
  • Unlar kaybolana kadar karıştırma işlemine devam edilmelidir.

DAMLA ÇİKOLATALI TOP KEK NASIL PİŞİRİLİR?

  • Damla çikolatalı top kek hamuru, dondurma kaşığıyla, içi kağıtlarla kaplı 12 bölmeli teflon tepsiye dökülür.
  • Evinizde bu malzeme bulunmayabilir, onun yerine ısı dayalı küçük cam kaselerde pişirebilirsiniz.
  • Ardından damla çikolatalarla kek süslenir. Kekler fırına girmeye hazırdır.
  • Fırın, keki yapmaya başlamadan önce 200 dereceye ayarlanmalı ve ısıtılmalıdır.
  • Top kekler, 15 dakika boyunca 200 derecede ısınmış fırında pişirilir.

DAMLA ÇİKOLATALI TOP KEK NASIL SERVİS EDİLİR?

  • Fırında pişen damla çikolatalı top kekler fırından çıkarılır.
  • Tepsiden çıkartılan top kekler bir tabağa dizilir.
  • Bu şekilde kağıtlarda pişirildiği için son derece şık görünmektedirler.
  • Damla çikolatalı top kekler, çay saatlerinde ya da kahveyle afiyetle tüketilebilir.
    Afiyet olsun.

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