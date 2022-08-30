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  4. Damla Ersubaşı eski kocasının yanağından makas aldı! "Sevgilin kızmasın..."

Damla Ersubaşı eski kocasının yanağından makas aldı! "Sevgilin kızmasın..."

30.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan oyuncu Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz aylarda tekrar ayrıldı. Çiftin arası ise oldukça iyi... Damla Ersubaşı kocasının yanağından makas aldığı anları paylaşınca gündem oldu.

Sihirli Annem dizisiyle tanınan ve ünlendikten sonra ekrana ara veren Damla Ersubaşı genellikle son hali ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ersubaşı ihanet iddiasıyla Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmış sonra çocuklarının babasına bir şans daha vermişti.

Çift evlilik hazırlığı sırasında yeniden ayrılık kararı almıştı. Çocukları olan ikilinin arası ayrılık kararı sonrası gayet iyi durumda.

Ekran Alıntısı

ESKİ KOCASIYLA ÇOK SAMİMİ

Damla Ersubaşı son olarak eski kocasıyla samimi anlarını paylaştı. Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren Ersubaşı eski kocasının yanağından makas aldığı anları paylaşarak "Tık diyorum doğdu güneşim. Sevgilin kızmasın sonra he..." yorumunda bulundu.

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Mustafa Can Keser ise bu anlarda tepkisiz kalmayı tercih etti.

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