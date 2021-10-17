Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 4. kez barıştı mı?

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz yıl kızları Zehra ve Zeynep Nisa'nın babası Mustafa Can Keser ile tek celsede boşanmıştı.

Yaz başında kızlar Zehra ve Zeynep Nisa ile birlikte Bodrum'a giden ünlü ikilinin deniz ve güneşin tadını çıkarttığı anlar objektiflere yakalanmıştı.

Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden ikiliden Ersubaşı, barışma sorularına, "Arkadaşlar biz barışmadık. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik” yanıtını vermişti.

KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Tüm bu yaşananların ardından eski eşlerden Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı ile yan yana pozunu kalp emojileri ile Instagram hesabından paylaşmış; bunun üzerine ikilinin barıştığı iddia edilmişti.

Ardından konuyla ilgili konuşan iki çocuk annesi güzel oyuncu, "Biz boşandıktan sonra görüşmeye devam ettik zaten. Sonuçta her şeyden önce anne ve babayız. Çocuklarımız var. Görüşeceğiz ve görüşmeye devam edeceğiz" demişti.

Bu açıklamadan yaklaşık üç ay sonra eski eşler Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, dün akşam bir mekanda eğlendi.

O anları Instagram hikâyesinden paylaşan Keser, Ersubaşı'nın fotoğrafını, 'Manzaram' notu ile paylaştı. Ersubaşı o hikâyeyi 'Ooo eski kocam' notu ile kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yayınladıkları fotoğraflarla gündemden düşmeyen çiftin paylaşımlarını görenler, "Damla, eski eşini affetmiş" gibi yorumlarda bulundu.

