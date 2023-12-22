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Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı evli mi?

22.12.2023 16:23 | Son Güncelleme:
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Damla Ersubaşı kimdir ve nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bir dönemin efsane dizilerinden Sihirli Annem'de Tuğçe rolüne hayat veren Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf eden Ersubaşı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın hayatı...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı'nın hayatı araştırılıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Ersubaşı, bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf ettiği video ile olay oldu. Bu gelişmenin ardından Damla Ersubaşı hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. İşte Damla Ersubaşı hakkında detaylı bilgiler...

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan oyuncu İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve bu rolle küçük yaşta ünlendi.

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Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.

Daha sonra ise Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

2016-2020 yılları arasında Mustafa Can Keser evli kaldı. İki kız çocukları var.

damla ersubaşı mustafa can keser

DAMLA ERSUBAŞI NE DEMİŞTİ?

Ersubaşı, "Şimdi ben bir dönem kışın... Uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim, sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım. Tamam mı?" dedi. Devamında "Bu para da eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu, çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim, Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Tamam mı? Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var, hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce.

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Ondan sonra yetmedi dedi ki çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi... Parayı da ödüyorum ama ben bu arada, ablasına, abisine... Ondan sonra dedi ki seni magazine rezil edeceğim dedi. Evren Abdullahoğlu'na mesaj atmış. Demiş ki bu haberi gir. Mesajlar var bende, hepsini bana da attı. Şimdi, çocuklarımı benden ayırdı ya istediği her şeyi yapsın, çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi." ifadelerini kullandı.

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