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Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'i affetti! "Minik kuş geri döndü"

28.11.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Can Keser ile 4 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında sonlandıran oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşini affetti. Ersubaşı'nın ayrıldığı dönem aldatıldığı ve darp edildiği iddia ediliyordu.

Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'i affetti! "Minik kuş geri döndü"

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.

Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili aralarındaki buzları eritti.

Çift, barıştıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Ersubaşı, paylaştığı bu fotoğrafa "Kalbim" notunu düştü. Mustafa Can Keser ise paylaşımın altına "Minik kuş geri döndü" yazdı.

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KARDEŞİNİ DE DARP ETTİ

Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

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Damla Ersubaşı
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