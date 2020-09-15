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Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser ile 15 dakikada boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşi işletmeci Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşandı.

Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser ile 15 dakikada boşandı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser ile boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Damla Ersubaşı ile Mustafa Canseser avukatlarıyla katıldı. Gizli görülen duruşmada taraflar hakime boşanmak istediklerini söyledi. 15 dakika süren duruşma sonunda hakim, çifti tek celsede boşadı.

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Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 2016 yılında evlenmişti. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçen kasım ayında dünyaya gelmişti.

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