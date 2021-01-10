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Dan Petrescu Kayseri’de

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 10.01.2021 16:53 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, yeni teknik direktörü Dan Petrescu’yu şehre getirdi.

Dan Petrescu Kayseri’de

Süper Lig’de son haftalarda iyi sonuçlar almaya başlayan Hes Kablo Kayserispor’un yeni teknik direktörü şehre geldi. Ligde oynadığı 16 maç sonrasında 10 puanla kalınca teknik direktör Samet Aybaba ile yolunu ayırıp Rumen Dan Petrescu ile anlaşmaya varan Kayserispor, yeni hocasına kavuştu.

Dubai’de bulunan ve pasaport sorunlarından ötürü Kayseri’ye gelişi geciken 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, bugün Kayseri’ye geldi.

Geçtiğimiz hafta Başkan Berna Gözbaşı ile görüşen ve Kayserispor’da çalışmayı kabul eden Rumen teknik direktör, bugün havayolu ile Kayseri’ye geldi. VİP araç ile Erkilet Havaalanından alınan Rumen hoca sonrasında Kadir Has Tesisleri’ne gitti. Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler ile bir araya gelen Petrescu, sonrasında konaklayacağı otele geçecek.
Yarın Kayserispor ile resmi sözleşme yapacak olan 53 yaşındaki Petrescu, sonrasında da takımın başına geçip ilk idmanını yaptıracak.

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