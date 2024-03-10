Dani Alves intihar etti iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Avukatından ilk açıklama geldi

Brezilyalı Dani Alves, 23 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 21 Ocak'ta tutuklanmıştı. 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Dani Alves hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

TECAVÜZ SUÇUNDAN 4.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILMIŞTI

2022 yılında İspanya'nın Barselona kentinde eğlence merkezinin tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen eski futbolcu Daniel Alves da Silva'nın (Dani Alves) davası sona ermiş ve dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dani Alves'in intihar eğiliminde olduğu gerekçesiyle, tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi önlemler alınmıştı. Bu sebeple Dani Alves cezasının açıklanmasının ardından özel odaya alınmıştı.

39 yaşındaki Dani Alves'in gönderildiği hapishanede can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle yer değiştirmek istediği kaydedilmişti. 200 mahkumla birlikte aynı yerde kalan Dani Alves'in bu talebi onaylanmış ve yeri değiştirilmişti. Brezilyalı oyuncu 80 mahkumun bulunduğu, tek hücreli bir hapishaneye götürülmüştü.

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Hayatı zindana dönen Dani Alves'e bir şok da eşinden gelmişti. Yaşanan taciz olayından sonra eşi Joana Sanz boşanmak istemiş ve bu talebi avukatına iletmişti.

Bu talebin Dani Alves'e ulaşmasının ardından Brezilyalı oyuncu açlık grevine başlamıştı.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Portekizli bir gazeteci tarafından cinsel saldırı suçundan bir süredir hapiste bulunan Dani Alves'in intihar ettiği iddia edilmişti.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

İntihar iddiaları hakkında Dani Alves’in avukatı, “İddia doğru değil ancak psikolojisi çok kötü durumda.” dedi.





