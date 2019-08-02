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Dani Alves, Sao Paulo’ya transfer oldu!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, ülkesinin Sao Paulo takımı ile anlaştı.

Dani Alves, Sao Paulo’ya transfer oldu!

Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, ülkesinin Sao Paulo takımı ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Dani Alves ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, Brezilya temsilcisi Bahia'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve son olarak Paris Saint-Germain (PSG) formalarını giydi. Dani Alves, Fransa temsilcisinde geçen sezon 32 maçta 3 gole imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
paris saint germain sao paulo dani alves Fransa Brezilya

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