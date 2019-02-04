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Daniel Parejo 3 yıl daha Valencia'da

İSPANYA HABERLERİ  | 04.02.2019 19:08 | Son Güncelleme

La Liga ekibi Valencia'da orta saha oyuncusu Daniel Parejo'nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı.

Daniel Parejo 3 yıl daha Valencia'da

Valencia Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Parejo'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Parejo'nun serbest kalma bedelinin 50 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.

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Takım kaptanı Parejo, 2011'den bu yana forma giydiği Valencia'da bu sezon 30 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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Daniel Parejo Valencia

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