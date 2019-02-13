Daniel Radcliffe’in açıklamaları Harry Potter hayranlarını ikiye böldü

Harry Potter serisiyle adını tüm dünyaya duyuran Daniel Radcliffe, yaptığı son açıklamayla Harry Potter serisinin hayranlarını ikiye böldü. Harry Potter serisinin muhattapları başta J.K. Rowling olmak üzere hiçbir resmi ağızdan açıklama gelmese de, Daniel Radcliffe serinin yeniden beyazperdeye uyarlanacağı konusunda bir hayli net konuştu. IGN‘e röportaj veren aktör, Harry Potter macerasının yeniden çekileceğini düşünüyor. “En son Harry Potter’ın ben olmadığımı biliyorum” diyen Daniel Radcliffe, açıklamasına İngiltere’de sergilenen Harry Potter ve Lanetli Çocuk isimli tiyatro oyununa atıfta bulunarak: “Şimdiden birkaç Harry Potter’ımız bulunuyor bile.” dedi.

Daniel Radcliffe, yeniden yapım fikrinin kendisini çok heyecanlandırdığını söylese de serinin hayranları onunla aynı fikirde değil gibi. Fanatik Harry Potter hayranları 7 kitaplık Harry Potter macerasının konu edildiği 8 filmin “kutsal” olduğunu ve asla dokunulmaması gerektiğini savunuyor. Harry Potter serisinin yaratıcısı şu sıralar Fantastik Canavarlar serisiyle meşgul. Özellikle ikinci filmin gişedeki başarısızlığından sonra, üçüncü filmle güçlü bir dönüş yapmak için ekip olarak gece gündüz çalıştıkları bilinen bir gerçek. Daniel Radcliffe’in neye dayanarak böyle bir açıklama yaptığını bilmesek de, tiyatro oyununun başarısı göz önünde bulundurulduğunda Harry Potter hala para kazandıran bir yapım olarak bir köşede bekliyor. Bu açıklamalar, bazı yapımcıları mutlaka harekete geçirecektir.



