Daniel Sturridge ABD'de yolcusu!

İngiltere'de oynadığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle davalık olan ve davanın sonuçlanmasıyla Haziran'a kadar futboldan men edilen yıldız oyuncu Sturridge, Trabzonspor ile sözleşmesini feshetmişti.
Uzun süredir boşta olan İngiliz oyuncuya, Amerika Futbol Ligi'nden (MLS) talipler olduğu iddia edildi.
Ada basınında çıkan haberlere göre 30 yaşındaki futbolcuyu, David Beckham'ın hissedarı olduğu İnter Miami ile DC United'ın istediği öne sürüldü. (Akşam)
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