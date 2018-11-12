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Daniel Sturridge bahis kurallarını çiğnemekle suçlandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.11.2018 22:49 | Son Güncelleme

Daniel Sturridge'e bahis şoku. Liverpool'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge bahis kurallarını çiğnemekle suçlandı.

Daniel Sturridge bahis kurallarını çiğnemekle suçlandı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig takımlarından Liverpool'un forvet oyuncusu Daniel Sturridge'i bahis kurallarını çiğnemekle suçladı.

FA'dan yapılan açıklamada, ocak ayında bahis kurallarına aykırı hareket etmekle suçlanan Sturridge'in, 20 Kasım'a kadar cevap vermesi gerektiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
daniel sturridge liverpool

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