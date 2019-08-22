Daniel Sturridge'ten Trabzonspor'a ilk mesaj

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, hücum oyuncusu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
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