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Daniel Sturridge'ten Trabzonspor'a ilk mesaj

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.08.2019 08:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını belirtti.

Daniel Sturridge'ten Trabzonspor'a ilk mesaj

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, hücum oyuncusu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

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Trabzonspor daniel sturridge

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