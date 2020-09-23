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Daniela Ospina, ihanete rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.09.2020 19:27 | Son Güncelleme

Everton'a transfer olan James Rodriguez'in kendisine ihanet etmesi nedeniyle 6 yıllık evliliklerini bitiren Daniela Ospina, buna karşın Kolombiyalı futbolcuya saygı duyduğunu söyledi. Napoli'de oynayan David Ospina'nın da kardeşi olan Daniela, James ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirtti.

Daniela Ospina, ihanete rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor

Sezon başında Real Madrid'den Everton'a transfer olan James Rodriguez'in eski eşi Daniela Ospina, ayrılıklarına dair uzun süre sonra ilk kez konuştu.6 yıllık evliliklerini, Kolombiyalı futbolcunun kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle bitiren Ospina, yaşananlara rağmen kızları nedeniyle iletişimlerinin devam ettiğini belirtti.

"İLİŞKİMİZ MÜKEMMEL"

Eski bir voleybolcu olan 28 yaşındaki Daniela Ospina, James ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirtirken, "Birlikte devam edemeyeceğimizi gördüğümüz anda; kızımızı, ona olan sevgimizi ve birbirimize duyduğumuz saygıyı ön planda tuttuk. James harika bir insan, o kızımın babası. Gerçekleştirmek için pek çok hayalim vardı ancak buna karşın bugün ilişkimiz mükemmel" şeklinde konuştu.

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"İYİ BİR BİTİŞİ TERCİH EDİYORUM"

İlişkiyi devam ettirip kavga etmektense iyi bir şekilde noktalamayı tercih ettiğini söyleyen Ospina, "Bir şey işe yaramadığında, bunun nedeni belki de birçok şeyde başarısızlık yaşamaktır. Sevdiğim, saygı duyduğum ve değer verdiğim o kişiyle aniden kavga etmeye başlayıp sorunlara kapılmaktansa iyi bir bitişi tercih edenlerdenim" ifadelerini kullandı.

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