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Danilo Şef MasterChef'i bıraktı mı? Acun Ilıcalı paylaştı

05.09.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde şeflerin tadım yaptığı esnada Danilo Şef'in aniden programı terk ettiği görülmüştü. Programı takip eden izleyiciler "Danilo Şef programdan neden ayrıldı" sorularının cevaplarını ararken, Danilo Şef'ten açıklama geldi. Açıklamanın ardından Acun Ilıcalı da şeflerle bir masadaki fotoğrafını paylaştı.

Danilo Şef MasterChef'i bıraktı mı? Acun Ilıcalı paylaştı

MasterChef yarışmasında herkesi merakta bırakan bir an yaşanmıştı. Dokunulmazlık oyununun bitiminde yarışmacıların tabaklarını tadım yapan şefler yarışmanın kazanını seçmek için yemekleri değerlendiriyorlardı. Danilo Şef'in yemek tadımı yapmasının hemen ardından ekipten bir kişinin yanına gelerek bir haber verdiği dikkat çekmişti. Yayın esnasında kameralara yansıyan bu durumun ardından Danilo Şef apar topar yayından ayrılmıştı.

MasterChef'te yaşanan bu durumun ardından alınan bilgilere göre Danilo Şef'e gelen haber annesinin rahatsızlandığı yönündeydi. Danilo Şef'in annesinin ani bilinç kaybı yaşamasından dolayı çevresindekilerin panik olduğu ve şefe durumu hemen bildirdikleri gelen ilk bilgiler arasındaydı.

DANİLO ŞEF'TEN AÇIKLAMA

Yarışmanın 3 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Danilo Şef programdan gitmek zorunda kalması ile ilgili açıklama yaptı. Danilo Zanna Somer Şef'in annesinin durumunu sorması üzerine, "Annem küçük bir rahatsızlık yaşadı. Onun için hemen yanına gitmek zorunda kaldım. Sıkıntı yok; tabi ki de babamı kaybettikten sonra bizim yanımıza geldi.. Onun için her zaman ihtiyacı olduğu sürecinde yanına koşmak görevimiz. Ama şükür iyi" açıklamalarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı da Danilo Şef'in ayrıldığı yönündeki iddialar sonrası MasterChef jürileriyle yemek yediği anları sosyal medya hesabından paylaşarak bu iddialara son verdi.

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Acun Ilıcalı Danilo Zanna Masterchef
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