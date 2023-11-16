Danilo Şef, Masterchef'te kaşık attı! Resmen mest oldu, o anlar geceye damga vurdu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Somer Şef yaptığı açıklamada "Bugün gerçekten özel ve güzel bir konseptimiz var. Konseyİn 5 üyesi var. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan. 3 tane de gözlemci ülke var: Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan. Genel amacı Türk dilleri konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik eden çok önemli bir konsey." ifadelerini kullandı. Takımlar dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergiledi.

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazananı mavi takım olurken, kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için tekrar tezgah başına geçti.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu kırmızı takımdan Tolga, Hasan ve Eren'in tabaklarını son üçe seçti.

ŞEFLERİN BÜYÜK BEĞENİSİNİ KAZANDI!

Bir tabak şefleri adeta mest etti. Programın fragmanına damga vuran altın kaşığın sahibi belli oldu.

Somer Şef, "Sadece dokunulmazlığı değil, daha fazlasını kazanan tabak" diyerek MasterChef All Star'ın 2. altın kaşığını alan yarışmacıyı açıkladı.

DANİLO ZANNA, KAŞIK ATTI

MasterChef Türkiye All Star'da altın kaşık atılan tabak Hasan'ın tabağı oldu. Danio Zanna kaşık attı.

STÜDYODA ALKIŞ SESLERİ!

Böylelikle Hasan bu sezon altın kaşık atılan ikinci yarışmacı oldu. Stüdyoda alkış sesleri yükseldi.





