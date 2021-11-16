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Danilo Zanna hakkında şoke eden Eda Ece iddiası!

16.11.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna hakkında şok eden Eda Ece iddiası ortaya atıldı.

Danilo Zanna hakkında şoke eden Eda Ece iddiası!

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

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"EVET BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

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SnobMagazin'in haberine göre; 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile çok yakın dost oldukları ortaya çıktı.

Eda Ece ve Danilo Zanna, 2016 yapımı 'Görümce' adlı filmde rol almıştı. 5 yılı aşkın süredir tanışan ve yakın dost olan Ece ve Zanna'nın sık sık bir araya geldikleri de iddia ediliyor.

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Danilo Zanna Eda Ece
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