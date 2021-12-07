Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek arasında tazminat krizi iddiası! 1 milyon Euro istedi mi?

MasterChef jürisi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'e dair çıkan haber tepki çekti. Demirbilek, sosyal medyadan paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.
Hürriyet’in haberine MasterChef'in jürisi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’in boşanma sürecine dair habere Tuğçe Demirbilek’ten çok sert tepki geldi.
Haberde “anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı” bilgisine karşı çıkan Demirbilek tekzip yayınladı.
Demirbilek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise, şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur"
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