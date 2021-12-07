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Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek arasında tazminat krizi iddiası! 1 milyon Euro istedi mi?

07.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan Şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile ayrılmaya karar vermişti. Dün bir gazetede, çiftin tazminat konusunda anlamaşamadığı ve boşanma sürecinin krize girdiği iddia edilmişti. Haberde, Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edilmişti. Ünlü çiftten bu haberle ilgili olarak açıklama geldi.

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek arasında tazminat krizi iddiası! 1 milyon Euro istedi mi?

MasterChef jürisi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'e dair çıkan haber tepki çekti. Demirbilek, sosyal medyadan paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

Hürriyet’in haberine MasterChef'in jürisi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’in boşanma sürecine dair habere Tuğçe Demirbilek’ten çok sert tepki geldi.

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Haberde “anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı” bilgisine karşı çıkan Demirbilek tekzip yayınladı.

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Demirbilek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise, şu ifadeleri kullandı:

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"Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur"

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Danilo Zanna
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