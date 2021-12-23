Danilo Zanna, MasterChef Antalya bölümünde neden yer almadı? Sebebi boşanma davası çıktı

MasterChef Türkiye yarışması 22 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde Antalya'ya konuk oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Antalya bölgesindeki yemekler yapıldı ve özel konuklara ikram edildi. MasterChef'in Antalya bölümünde ise jüride ünlü şef Danilo Zanna yer almadı. Yarışmayı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu sundu.

DANILO ZANNA ANTALYA'YA GİDEMEDİ

Şef Somer Sivrioğlu, Zanna'nın özel bir nedenle bölüme katılamadığını açıkladı. Zanna'nın çekimleri 15 ve 16 Aralık'ta yapılan bölümde yer almamasının nedeni ise boşanma davası olduğu ortaya çıktı.

BOŞANMA DAVASIYLA AYNI GÜNE DENK GELDİ

Ünlü şef Zanna, 15 Aralık günü 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile tek celsede boşandı.

Çiftin boşanma davası İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.



