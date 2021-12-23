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MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? Antalya'da yarıştılar! 22 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

23.12.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 140. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Antalya’da yapılan ikinci takım oyununda yöresel yemekler yapıldı. Yemeklerin tadımını ve puanlamasını, özel konuklar yaptı. Dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de ikinci eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? Antalya'da yarıştılar! 22 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Antalya'ya konuk olan MasterChef'te menüde bölgenin yöresel yemekleri yer aldı. Yemekler, özel konuklar için yapıldı. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve MasterChef 2020 yarışmacılarından Arem Yüce de yarışmaya sürpriz bir ziyaret yaptı. Konukların oyları sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirledi.

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MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi ve kırmızı takımlar Antalya’da dokunulmazlık mücadelesi verdi. Yöresel yemeklerden oluşan menü, dokuz özel konuk için hazırlandı. Konukların tadımı sonrasında verilen oyların sayımı ile dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Oyların sayımında 18-18 beraberlik yaşandı. Kazanan takımı, tatlı için verilen oylar belirledi. Şilofta tatlısı için verilen oyların sayımı sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, siyah önlüklerini giyip bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılardan istenen yemek ise Mehmet Yalçınkaya'nın dana eti karides tarifi 'surf and turf' yemeği oldu.

Şeflerin istediği yemeği verilen sürede en iyi şekilde hazırlayan Sergen bireysel dokunulmazlık alarak kendisini potadan kurtarmış oldu.

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HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, adı en fazla yazılan Mert haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

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MasterChef'ta ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise oylamaya gidildi. İsmi en fazla yazılan Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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