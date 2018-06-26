SPOR

Danimarka 0 - 0 Fransa (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 26.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Danimarka ile Fransa karşı karşıya geldi. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen ve Danimarka mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Fransa, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Danimarka, Avustralya'nın Peru'ya kaybetmesi ve aldığı bir puanla C Grubu'nda tur atlayan ikinci takım oldu.

Danimarka 0 - 0 Fransa (Maç özeti)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki C Grubu son maçında Danimarka ile Fransa 0-0 berabere kaldı.

Puanını 7'ye yükselten Fransa grubunu lider tamamladı. Puanını 5'e yükseltin Danimarka da grup ikincisi olarak son 16 turuna Fransa ile birlikte adını yazdırdı. C Grubu'nda Peru ve Avustralya ise şampiyonaya veda etti.

  1. dakikada gelişen Fransa atağında Hernandez sol kanattan ceza sahasına girdi, savunmanın müdahalesi sonrasında boşta kalan topu ceza sahası içinde önünde bulan Giroud'un şutunu kaleci son anda köşeden kornere çeldi.

  2. dakikada Danimarka gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Cornelius yerden penaltı noktasına doğru pasını gönderdi. Gerilerden gelen Eriksen topa vurmak istedi ancak Hernandez ve kalesini zamanında terk eden Mandanda Eriksen'e şut şansı vermedi. Bu üç oyuncunun çarpışması sonucu boşta kalan topu yerden hızlı kalkan Hernandez uzaklaştırdı.

  3. dakikadaki Fransa atağında sol kanattaki Lemar'ın pasıyla topla buluşan Fekir, ceza sahasına girmeden çaprazdan çok sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Stat: Luzhniki
Hakemler: Sandro Ricci, Emerson de Carvalho, Marcelo van Gasse (Brezilya)
Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Eriksen, Jorgensen, Delaney (Dk. 90+2 Lerager), Braitwaite, Cornelius (Dk. 75 Dolberg), Sisto (Dk. 60 Fischer)
Fransa: Mandanda, Hernandez (Dk. 50 Mendy), Kimpembe, Varane, Sidibe, Nzonzi, Kante, Lemar, Dembele (Dk. 78 Mbappe), Griezmann (Dk. 68 Fekir), Giroud
Sarı kart: Dk. 45+3 Jorgensen (İsviçre)

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
Dünya Kupası'na penaltılar damga vuruyorDünya Kupası'na penaltılar damga vuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Fransa Danimarka

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Galatasaray Trezeguet'yi kadrosuna katıyor

Galatasaray Trezeguet'yi kadrosuna katıyor

Fenerbahçe için Asmir Begovic iddiası!

Fenerbahçe için Asmir Begovic iddiası!

Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danimarka ve Fransa el ele gruptan çıktı: 0-0

Danimarka ve Fransa el ele gruptan çıktı: 0-0

Peru galibiyetle veda etti: 0-2

Peru galibiyetle veda etti: 0-2

Avustralya 0 - 2 Peru (Maç özeti)

Avustralya 0 - 2 Peru (Maç özeti)

Danimarka 0 - 0 Fransa (Maç özeti)

Danimarka 0 - 0 Fransa (Maç özeti)

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'na penaltılar damga vuruyor

Dünya Kupası'na penaltılar damga vuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.