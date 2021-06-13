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Danimarka'dan Christian Eriksen açıklaması

13.06.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka Futbol Federasyonu, dün oynanan Finlandiya müsabakasında fenalaşan Eriksen’in durumunun stabil olduğunu ve desteklerini ileten herkese teşekkür ettiğini açıkladı.

Danimarka'dan Christian Eriksen açıklaması

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu yeni bir bilgilendirme yaptı.

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Yapılan açıklamada, Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, "Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamalarına yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Milli Futbol Takımı Finlandiya Milli Futbol Takımı
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