Danimarka Futbol Federasyonu açıkladı! İşte Eriksen'in son durumu

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Danirmarka'nın yıldız ismi Eriksen fenalaşarak bir anda yerde kaldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kalp masajı yapılan yıldız isim adeta hayata geri döndürülmüştü.

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Eriksen'in sağlık durumu hakkında yapılan yeni açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yıldız ismin "Sağlık durumu iyi ve istikrarlı" denildi.

KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Christian Eriksen'in sağlık durumunun normale dönmesinin ardından herkesin aklına, "Bir daha futbol oynayabilecek mi?" sorusu geldi. Danimarkalı yıldızın Tottenham'da kontrollerini yapan Dr. Sanjay Sharma herkesi üzecek açıklamalar yaptı.

"BİR ŞEYLER ÇOK TERS GİTTİ"

Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; ne ve neden oldu" dedi.

Öte yandan Danimarka takımının psikolojik destek almaya başladığı açıklandı.



