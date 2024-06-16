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Danimarka ile Slovenya grubun ilk maçında 1-1 berabere kaldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.06.2024 20:57
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Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Danimarka ile Slovenya 1-1 berabere kaldı.

Danimarka ile Slovenya grubun ilk maçında 1-1 berabere kaldı
Christian Eriksen

Christian Eriksen

DAN Danimarka
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk haftasında C Grubu’nda Slovenya ile Danimarka, Mercedes-Benz Arena’da karşı karşıya geldi. Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başladı.

CHRISTIAN ERIKSEN ATTI

İsviçreli hakem Sandro Scharer’in düdük çaldığı maçta Danimarka 17. dakikada Christian Eriksen’in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda iki takımın da etkili atakları olurken, 77. dakikada Erik Janza’nın ceza sahası dışından sert şutunda Slovenya beraberliği yakaladı. 90 dakikada 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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Danimarka Slovenya euro 2024
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