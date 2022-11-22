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DANİMARKA TUNUS MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Danimarka Tunus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

22.11.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka Tunus maçı için geri sayım sürüyor. 2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Danimarka Tunus maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Danimarka Tunus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Danimarka Tunus maçının muhtemel 11'leri...

DANİMARKA TUNUS MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Danimarka Tunus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Danimarka Tunus maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası açılış maçı Katar ile Ekvador arasında oynandı. Karşılaşmada galip gelen taraf 2-0 üstünlükle Ekvador oldu. Senegal Hollanda maçı 0-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erken, İngiltere ise 6-2 üstünlükle İran'ı devirdi. ABD Galler karşılaşması ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Şimdi gözler bugünkü Dünya Kupası maçlarına çevrildi. Danimarka Tunus maçı canlı izle internette araştırılıyor. İşte Danimarka Tunus maçının saati ve kanalı...

DANİMARKA TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Danimarka Tunus maçı bugün (22 Kasım 2022 Salı) saat 16.00'da oynanacak.

DANİMARKA TUNUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka Tunus maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

2022 Dünya Kupası

DANİMARKA TUNUS MAÇI CANLI TAKİP

DANİMARKA TUNUS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Eriksen, Damsgaard, Skov, Dolberg.

Tunus: Dahmen, Drager, Talbi, Bronn, Abdi, Chaalali, Skhiri, Laidouni, Slimane, Khazri, Msakni.

DANİMARKA DÜNYA KUPASI KADORSU

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TUNUS DÜNYA KUPASI KADORSU

TUNUS DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

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