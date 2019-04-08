SPOR

Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.04.2019 22:36 | Son Güncelleme

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya kazandı.

Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı. Milli sporcu, silkmedeki üç hakkında ise başarısız oldu.

Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
daniyar ısmayilov Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası

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