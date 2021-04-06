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Daniyar İsmayilov'dan Avrupa rekoru!

06.04.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Daniyar İsmayilov'dan Avrupa rekoru!

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü gününde Erkekler kategorisi 72 kiloda Daniyar Ismailov koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü gününde Erkekler kategorisi 72 kiloda Daniyar Ismailov koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Silkmede ise 181 kilo ile 6. oldu, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Avrupa Halter şampiyonu olurken, kürsünün en üst basamağına çıktı.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü günü sonunda milliler 4 altın, 2 gümüş 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne zaman halteri izlesem aklıma naim ve halil mutlu gelir Allah bu adamları bize izlmeyi nasip etti ya

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