Danla Bilic: 500 bin TL teklifi reddettim

Youtuber Danla Bilic, markalardan kendisine sosyal medyada paylaşım yapması için gelen teklifleri anlattı. Ayşe Arman'a konuşan Danla Bilic, Türkiye'nin en çok kazanan Youtuber'larından biri olarak markalarla reklam işbirliklerini nasıl yaptığını anlattı.

Bilic, 4 milyon takipçisi olan Instagram hesabından bir paylaşım yapmanın 70 ile 100 bin lira arasında değişen bir ücreti olduğunu anlatırken bir diş hekimi kliniğinin kendisine reklam yapması için 500 bin TL teklif ettiğini söyledi.

Biliç, Instagram hesabında bir paylaşım yapmak için bir markadan istediği ücretin 70 ile 100 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Son zamanlarda badem göz ameliyatıyla da gündeme gelen Danla Bilic, Arman'ın "İnsan neden badem gözlü olmak ister" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şimdi, benim normalde de gözlerim çekikti ama aşağı doğru çekikti! Ben de onu bir “tık” yukarı kaldırmak istedim. Ve yaptırdım. Çok da memnunum. Tek şanssızlığım, ameliyattan hemen sonra fotoğrafımı çekmiş olmaları. Adım Cengiz Han’a çıktı!"

