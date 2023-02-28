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Danla Bilic "Eve keçi alsam ne olur?" dedi! Şahan Gökbahar'ın yanıtı güldürdü

28.02.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta muhabirin imalı sorusuna sinirlenen ve verdiği yanıtla gündeme gelen Danla Bilic deprem bölgesindeki hayvanlar için elinden geleni yapıyor. Bilic son olarak "Eve keçi alsam ne olur?" diye sorunca Şahan Gökbakar bakın ne yanıt verdi.

Danla Bilic "Eve keçi alsam ne olur?" dedi! Şahan Gökbahar'ın yanıtı güldürdü

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz hafta kendisine imalı bir şekilde soru soran muhabire verdiği “Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhatabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil” yanıtıyla gündeme gelmişti.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından deprem bölgesinde bulunan hayvanlar için de elinden geleni yapan fenomen sosyal medyada "Eve keçi alsam ne olabilir en kötü şaka yapmayın?" yazdı.

Ekran Alıntısı

Şahan Gökbahar bu soru karşısında kendini tutamadı ve "Böcür böcür s.çar ortalığa..." yanıtını vererek herkesi güldürdü.

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