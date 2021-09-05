Danla Bilic'i çileden çıkaran olay! "Aylardır sapık gibi mesaj atıp..."

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Danla Bilic kendisine yapılan bir hareketle isyan etti ve bunu da sosyal medyadan paylaştı.

Bilic paylaşımında şunları söyledi:

"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."

Danla Bilic'in mesajı sonra ünlü fenomene destek mesajları yağdı.

