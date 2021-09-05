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Danla Bilic'i çileden çıkaran olay! "Aylardır sapık gibi mesaj atıp..."

05.09.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic son paylaşımıyla yaşadığı bir olayı anlattı ve isyan etti.

Danla Bilic'i çileden çıkaran olay! "Aylardır sapık gibi mesaj atıp..."

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Danla Bilic kendisine yapılan bir hareketle isyan etti ve bunu da sosyal medyadan paylaştı.

Bilic paylaşımında şunları söyledi:

"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."

Ekran Alıntısı

Danla Bilic'in mesajı sonra ünlü fenomene destek mesajları yağdı.

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Danla Bilic
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