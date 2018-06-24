Danla Bilic, Muharrem İnce mitingine katıldı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce final mitingini İstanbul'da yaptı. Yoğun katılıla gerçekleşen mitinge Danla Bilic adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Akdemir de katıldı.

"ÇAĞIRDIN, GELDİM BABACIM"

Danla Bilic, mitinge katıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Bilic'in paylaşımına yazdığı "Çağırdın, geldim babacım" notu ise dikkat çekti.

Muharrem İnce'nin sosyal medyada ünlü ismi takibe almasının ardından ise Bilic şunu yazdı: OLUYORUM YEMIN EDERIM KI OLUYORUM...

TEPKİLERE TEPKİ

Danla Bilic gelen tepkiler ve yorumlar üzerine ise daha fazla dayanamayıp "Kimsenin sevdigine, fikrine laf etmedim edemem. Simdi kendi dusuncem icin linc yiyorum. Olsun ben ne lincler yedim bikez de babamiz icin yeriz" yazdı.



