MAGAZİN

Danla Bilic, Muharrem İnce mitingine katıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce son mitingini İstanbul Maltepe’de düzenledi. Ünlü YouTuber Danla Bilic de mitinge katılanlar arasındaydı. Bilic tepkilere bu yanıtı verdi

Danla Bilic, Muharrem İnce mitingine katıldı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce final mitingini İstanbul'da yaptı. Yoğun katılıla gerçekleşen mitinge Danla Bilic adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Akdemir de katıldı.

"ÇAĞIRDIN, GELDİM BABACIM"

Danla Bilic, mitinge katıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Bilic'in paylaşımına yazdığı "Çağırdın, geldim babacım" notu ise dikkat çekti.

Muharrem İnce'nin sosyal medyada ünlü ismi takibe almasının ardından ise Bilic şunu yazdı: OLUYORUM YEMIN EDERIM KI OLUYORUM...

TEPKİLERE TEPKİ

Danla Bilic gelen tepkiler ve yorumlar üzerine ise daha fazla dayanamayıp "Kimsenin sevdigine, fikrine laf etmedim edemem. Simdi kendi dusuncem icin linc yiyorum. Olsun ben ne lincler yedim bikez de babamiz icin yeriz" yazdı.


PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Yeliz Yeşilmen selülit haberlerine isyan etti: Taş gibiyim Yeliz Yeşilmen selülit haberlerine isyan etti: Taş gibiyim
Demet Akbağ'ın sandık başında panik anlarıDemet Akbağ'ın sandık başında panik anları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
danla biliç Danla Bilic ince

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

Yeliz Yeşilmen selülit haberlerine isyan etti: Taş gibiyim

Yeliz Yeşilmen selülit haberlerine isyan etti: Taş gibiyim

Demet Akbağ'ın sandık başında panik anları

Demet Akbağ'ın sandık başında panik anları

Yakalanınca telefona yapıştı

Yakalanınca telefona yapıştı

Ayrılmamışlar! Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü fena yakalandı

Ayrılmamışlar! Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü fena yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.