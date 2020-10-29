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  4. Danla Bilic pahalı cipiyle dikkat çekti! Yeni Enes Batur açıklaması

Danla Bilic pahalı cipiyle dikkat çekti! Yeni Enes Batur açıklaması

29.10.2020 10:01 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic geçtiğimiz günlerde Enes Batur itirafıyla dikkat çekmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Bilic yeni açıklamasında "Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler" dedi. Bilic'in lüks cipiyle dikkat çekti.

Danla Bilic, son dönemde kendisine aşık olduğunu iddia ettiği meslektaşı Enes Batur’un izinden gidiyor. Batur’un geçtiğimiz günlerde 1 milyon 350 bin TL’lik BMW I8 model aracıyla gündeme gelmesinden sonra Bilic’de önceki gün Nişantaşı City’s’de milyonluk Mercedes model cipiyle objektiflere takıldı.

Danla Bilic'ten olay sözler! 'Enes Batur bana aşık'Danla Bilic'ten olay sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Snob Magazin'in haberine göre; Bilic, “Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım” dedi. Cadılar Bayramı kostümü almak için dışarı çıktığını belirten Bilic, “YouTube kanalım için özel bir çekim yapacağım. Ya da fotoğraf çekimi de olabilir. O yüzden kıyafet bakıyorum” dedi.

“Enes Batur bana aşık” sözleri hatırlatılmasına sosyal medya fenomeni, “Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim” diye konuştu.

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